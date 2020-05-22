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Son dakika: Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Berham Salih ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN IRAK CUMHURBAŞKANI SALİH İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Berham Salih ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü | VİDEO BAŞKAN ERDOĞAN IRAK CUMHURBAŞKANI SALİH İLE GÖRÜŞTÜ | VİDEO

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

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