Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu!

Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı için alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Yıldız Meydanı civarındaki çarşılar, vatandaşların uğrak yeri oldu.

ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Çarşılara akın eden vatandaşlar, şekerleme ve tatlı satışı yapan iş yerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yapıyor.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEDİLER

Vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.