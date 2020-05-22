Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu!
Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.
Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı için alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Yıldız Meydanı civarındaki çarşılar, vatandaşların uğrak yeri oldu.
ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR
Çarşılara akın eden vatandaşlar, şekerleme ve tatlı satışı yapan iş yerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yapıyor.
SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEDİLER
Vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.
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