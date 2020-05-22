22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu!

Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu!

’da, öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
ABONE OL
O İLİMİZDE TEHLİKELİ KALABALIK!

'da, için alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Yıldız Meydanı civarındaki çarşılar, vatandaşların uğrak yeri oldu.

ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Çarşılara akın eden vatandaşlar, şekerleme ve tatlı satışı yapan iş yerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yapıyor.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEDİLER

Vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA