Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır” inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır" inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.
"Kaderimiz ve kederimiz ortaktır" inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2020
Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır. pic.twitter.com/3tHnbSS0yC
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