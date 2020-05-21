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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıklaması

Başkan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır” inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız ve , bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN: KADERİMİZ VE KEDERİMİZ ORTAKTIR

Başkan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır" inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız ve , bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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