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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İzmir'deki 'camide müzik' skandalına tepki

İletişim Başkanı , 'li Banu Özdemir'in alkış tuttuğu 'deki camide müzik provokasyonuna sert tepki gösterdi. Altun, ''İzmir’de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN İZMİR'DEKİ 'CAMİDE MÜZİK' SKANDALINA TEPKİ

İletişim Başkanı şu ifadeleri kullandı: '''de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır.

Ahlaka ve vicdana sığmayan bu edepsizliğin kimi çevrelerce sevinçle karşılanıp bir gurur payesi gibi sosyal medyada paylaşılması,bu zihniyeti açık etmektedir. Milletimizin değerlerini hazmedemeyenler her fırsatta kutsallarımıza saldırarak varlığını hissettirme çabasındadırlar.

Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış, Ezan-ı Muhammedî'nin dinmemesi için nice canların toprağa düştüğü aziz vatanımızın semalarından gönüllerimizi huzura erdiren bu ulvî ses hiçbir zaman dinmeyecektir.

Dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına ve kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler, tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır. Zira, sükut ikrardan gelir."

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