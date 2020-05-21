Başkan Erdoğan'dan Çerkes sürgünüyle ilgili paylaşım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkesler'in anavatanından sürgün edilişlerinin 156.yılıyla ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: ''Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/FmQWWXGE0n— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2020
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