22 Mayıs 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Çerkes sürgünüyle ilgili paylaşım

Başkan , Çerkesler'in anavatanından sürgün edilişlerinin 156.yılıyla ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇERKES SÜRGÜNÜYLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Başkan Erdoğan: ''Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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