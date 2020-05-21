30 ilde maskesiz çıkmak yasak! İşte maske takma zorunluluğu olan şehirler
Koronavirüsle mücadelede sosyal mesafe ile birlikte en önemli kural olan maske kullanımı, Türkiye genelinde 30 ilde zorunlu hale getirildi. Peki, maske zorunluluğu olan iller hangisi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası kaç para? İşte tüm detaylar…
Türkiye genelinde 30 ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek başına koruyucu özelliği olmayan ancak sosyal mesafe kuralıyla virüsle mücadelede önemli bir tedbir olarak öne çıkan maske kullanımı, 30ildeki hıfzıssıhha kurulu tarafından zorunlu hale getirildi. "Kontrollü sosyal hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.
Türkiye genelinde şu ana kadar Hıfzısıhha Kurulları tarafından, 30 kentin her yerinde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 şehirde ise bazı noktalarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.
MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER
Türkiye'de koronavirüs sebebiyle aşağıdaki illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış durumda;
Sakarya, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Rize, Kırıkkale, Isparta, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Amasya, Bolu, İzmir ve Uşak
MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?
Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 lira.
İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
- İçişleri'nden 65 yaş üstüne seyahat izni açıklaması
- Başkan Erdoğan’dan duayen hocalara vefa
- Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Bulaşmasını azaltır
- İşte İbrahim Gökçek’in DHKP-C raporları!
- Bayramda mezar ziyareti yasak mı?
- Savcılık kayıtları ortaya çıktı! Seçilmeden 23 soruşturması varmış
- Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
- MSB: Kuzey Irak'ta imha edildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?
- e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!
- Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?
- THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?
- Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu
- Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
- Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?