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30 ilde maskesiz çıkmak yasak! İşte maske takma zorunluluğu olan şehirler

Koronavirüsle mücadelede sosyal mesafe ile birlikte en önemli kural olan maske kullanımı, genelinde 30 ilde zorunlu hale getirildi. Peki, maske zorunluluğu olan iller hangisi? İstanbul, Ankara ve 'de maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası kaç para? İşte tüm detaylar…

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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30 İLDE MASKESİZ ÇIKMAK YASAK!

genelinde 30 ilde getirildi. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek başına koruyucu özelliği olmayan ancak sosyal mesafe kuralıyla virüsle mücadelede önemli bir tedbir olarak öne çıkan maske kullanımı, 30ildeki hıfzıssıhha kurulu tarafından zorunlu hale getirildi. "Kontrollü sosyal hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

Türkiye genelinde şu ana kadar Hıfzısıhha Kurulları tarafından, 30 kentin her yerinde, 'in de aralarında bulunduğu 13 şehirde ise bazı noktalarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER
Türkiye'de koronavirüs sebebiyle aşağıdaki illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış durumda;

Sakarya, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Rize, Kırıkkale, Isparta, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Amasya, Bolu, İzmir ve Uşak

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?
Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 lira.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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