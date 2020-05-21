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Ankara'da ATM çetesine operasyon: 3 gözaltı

'da, 'lerinin para yatırma haznelerini bozarak, özel  tasarlanmış cımbız ve aparatla toplam 400 bin TL çektiği belirlenen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020
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ANKARA'DA ATM ÇETESİNE OPERASYON: 3 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 'lerinin para yatırma haznelerinin bozularak, vatandaşların yatırdığı paraların kimliği belirsiz kişilerce çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte 410 banka güvenlik kamerası kaydı incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin E.I, R.I ve G.Ç. olduğu belirlendi. Adım adım takip edilen şüpheliler, Ulus'ta ATM cihazından yine özel tasarlanmış cımbız ve aparatla vatandaşların yatırdığı parayı çekmeye çalışırken operasyon düzenlendi. Çevrede önlem alan ekipler, şüpheliler paraya çekmeye çalışırken silahlarını çekerek baskın yaptı. 3 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda çalıntı takı, saat ve eşya ele geçirildi.

Birçok hırsızlık olayının faili olduğu saptanan şüphelilerin, ATM cihazlarının para yatırma haznelerini bozarak bankaları yaklaşık 400 bin lira zarara uğrattığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.

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