Hırsızlık şebekesi iş üstünde yakalandı
İstanbul Ataşehir’de büyük bir hırsızlık peşinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Şüphelilerden biri yakalanırken kaçan şahısların bıraktığı eşyalar şaşırttı. Eşyalar arasında kaynak makinası, hilti, matkap ve merdiven bulundu.
İstanbul Ataşehir'de büyük bir hırsızlık peşinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı.
ÇUVAL VE ALET ÇANTASINI BIRAKIP KAÇTILAR
Ekiplerce fark edilince ellerinde bulunan beyaz çuval ve siyah alet çantasını bırakarak kaçmaya başlayan şahıslardan Gülcan G., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
MALZEMELER ŞAŞIRTTI
Şahısların bırakarak kaçmaya başladığı malzemeler kontrol edildiğinde ise 1 adet Kaynak Makinesi, 1 adet Çanta içerisinde Hilti, 2 adet Spiral Makinesi, 2 adet Matkap, 1 adet Metal Merdiven ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sema ALİM DALGIÇ-Sabah
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İmamoğlu yapmamıştı! Ve tamamlandı
- Milletvekillerinden cami provokasyonuna sert tepki
- CHP'li Özdemir'in bir skandalı daha ortaya çıktı
- İstanbul'da PKK operasyonu! Kargaşa çıkaracaklardı
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
- Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Son dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
- Figen Yüksekdağ için karar verildi!
- 30 ilde maskesiz çıkmak yasak!
- Duha namazı nasıl kılınır?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye intibak müjdesi var mı? 2020 İntibak yasası son durum nedir? 355 TL intibak zammı ne oldu?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?
- Son dakika: Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?
- e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!
- Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?
- THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?
- Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu
- Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu