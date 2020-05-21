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Hırsızlık şebekesi iş üstünde yakalandı

’de büyük bir hırsızlık peşinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Şüphelilerden biri yakalanırken kaçan şahısların bıraktığı eşyalar şaşırttı. Eşyalar arasında kaynak makinası, hilti, matkap ve merdiven bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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HIRSIZLIK ŞEBEKESİ İŞ ÜSTÜNDE YAKALANDI

'de büyük bir hırsızlık peşinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı.

ÇUVAL VE ALET ÇANTASINI BIRAKIP KAÇTILAR
Ekiplerce fark edilince ellerinde bulunan beyaz çuval ve siyah alet çantasını bırakarak kaçmaya başlayan şahıslardan Gülcan G., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

MALZEMELER ŞAŞIRTTI
Şahısların bırakarak kaçmaya başladığı malzemeler kontrol edildiğinde ise 1 adet Kaynak Makinesi, 1 adet Çanta içerisinde Hilti, 2 adet Spiral Makinesi, 2 adet Matkap, 1 adet Metal Merdiven ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ-Sabah

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