Son dakika: Kuzey Irak Metina'da PKK'ya darbe

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.