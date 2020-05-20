20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan il başkanları ile önemli toplantı

Çalışmalarını İstanbul Huber Köşkünde yürüten Başkan , koronavirüs sürecinde il başkanları ile ikinci kez toplantı yapacak. Başkan Erdoğan, pandemi günlerinde illerin yaşadıkları sorunları ve talepleri dinleyecek.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TOPLANTI

Cuma günü telekonferans yöntemiyle yapılacak toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadelede illerdeki son durum olacak. Erdoğan, pandemi günlerinde illerin yaşadıkları sorunları ve talepleri dinleyecek.

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