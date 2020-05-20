Başkan Erdoğan'dan il başkanları ile önemli toplantı
Çalışmalarını İstanbul Huber Köşkünde yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sürecinde il başkanları ile ikinci kez toplantı yapacak. Başkan Erdoğan, pandemi günlerinde illerin yaşadıkları sorunları ve talepleri dinleyecek.
Cuma günü telekonferans yöntemiyle yapılacak toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadelede illerdeki son durum olacak. Erdoğan, pandemi günlerinde illerin yaşadıkları sorunları ve talepleri dinleyecek.
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