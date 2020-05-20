Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici süreyle durdurulacak.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran korona virüs (Covid-19) salgınını yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Bunun sağlanmadığı takdirde virüsün yayılımı hızlanacağı, buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısının artacağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'den Yunanistan'a bayrak tepkisi
- Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı!
- 19 Mayıs'ı unutan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu ayakta bekletti
- Kaçak yoldaşlığında birleştiler! Vatandaştan tepki yağıyor
- Erbaş'tan camilerin açılması hakkında açıklama
- THY Şili'de mahsur kalan 8 Türk'ü yurda getirecek
- THY'den 87. yıl dönümüne özel video: Gurur yolculuğumuz devam edecek
- PKK'ya operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi
- 15 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
- Sağlık Bakanı Koca'dan 'kelebek etkisi' uyarısı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
- Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller