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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

Son dakika haberi... Koronavirüs saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. Toplantı sonrası saat 16.00'da açıklama yapacak.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BİLİM KURULU'NDAN KRİTİK TOPLANTI!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 16.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME TAKVİMİ
Kurulu toplantısında Ramazan Bayramı sonrası normalleşme takviminin de ele alınması bekleniyor. Bayramda 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin görüşmelerin yapılacağı toplantının ardından, bazı tavsiye kararlarının alınması bekleniyor.

Kafeler, çay bahçeleri, oteller, şehirler arası ulaşım, uçuş takvimi ve camilerin açılmasıyla ilgili konuların masaya yatırılacağı toplantıda süreçlerle ilgili tarihlerin belirlenebileceği öğrenildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı | Video KORONAVİRÜS BİLİM KURULU'NDAN KRİTİK TOPLANTI | VİDEO

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