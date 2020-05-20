Bakan açıkladı! Yurtlardan 67 bin kişi tahliye edildi
Son dakika haberine göre: Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın karantinada olduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın gözlem altında bulunduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların karantina sürecini en iyi şekilde geçirmeleri adına titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Bakan Kasapoğlu, karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin önüne geçme adına her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayında her türlü manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, satranç ve spor malzemeleri dağıtarak, karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.
"YENİ MİSAFİRLERİMİZ YURTLARIMIZA GİRİŞ YAPIYORLAR"
76 ildeki bakanlık yurdunda halen 9 bin 700 vatandaşın bulunduğunun bilgisini veren Kasapoğlu, yurtlarda yeni gelen misafirleri ağırlamayı sürdürdüklerini kaydetti.
Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerimiz, yurtlarımıza giriş yapıyorlar. Son 24 saatte 422 yeni misafirimiz geldi. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, ramazan sonrasında aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz." şeklinde görüş belirtti.
"67 BİN 547 VATANDAŞIMIZI EVLERİNE UĞURLADIK"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 67 bin 547 vatandaşın ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını aktardı. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ramazan-ı Şerif'in manevi huzurunu yaşadığımız bugünlerde yurtlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde, sevdikleriyle buluşmalarını hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın destekleri ve bizlere verdiği güçle çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Vefakar çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."
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