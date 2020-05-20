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Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatleri belli oldu

için alınan koronavirüs tedbirleri açıklanmaya devam ediyor. , Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatleri hakkında açıklama yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BERBER VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ BELLİ OLDU

öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

İstanbul Bayramı öncesi Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işyerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Yerlikaya'nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

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