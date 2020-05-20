20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 20 Mayıs Çarşamba

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 20 Mayıs Çarşamba

Son dakika haberi... , Twitter'dan koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

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