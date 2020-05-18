CHP'nin daha önce görüştüğü Sultan Kayhan ve arkadaşları İsveç'te 'Kürdistan kurulsun' önergesinde bulundu

İsveç'te Sosyal Demokrat İşçi Partili 13 vekil Parlamentoya, Türkiye, İran, Irak, Suriye'de Kürdistan devletinin kurulmasını için önerge verdikleri ortaya çıktı.

Önergede, Kürtlerin kendi kendilerine yönetmesi gerektiğini belirtip, terör örgütü PKK'yı övülürken, Türkiye'ye küstah şekilde eleştirildi.

PKK'YA 'KÜRT İŞÇİ PARTİ'Sİ DENİLDİ

Sultan Kayhan, Serkan Köse, Kadir Kasırga ve Roza Güçlü Hedin'inde bulunduğu 13 vekilin imzalarının bulunduğu ''Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı'' başlığı ile parlamentoya sunulan öneride, terör örgütü PKK'dan, 'Kürt İşçi Partisi' şeklinde bahsedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MASUM GÖSTERME ÇABALARI

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekillerinin keyfi tutuklamalara maruz kaldığı öne sürülen önergede, sivil insanları katletmesinden dolayı Türkiye'de hapishanelerde cezasını çeken terör örgütü PKK'lı teröristlerin suçsuz yere yattıkları iddia edildi.

Daha öncede PKK'nın İsveç'te terör örgütü listesinden çıkarılması için önerge sunan Serkan Köse, Türkiye'ye her gittiğinde eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduğu biliniyor.

Sultan Kayhan ise, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret ederek CHP'ye destek vermişti.