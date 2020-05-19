Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: Sosyetik devrimci sit alanına çökmüş!

Oda TV'nin sahibi, Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın İzmir'in en güzel tatil beldesi Çeşme'nin Ovacık Mahallesi'ndeki tarlaya lüks kaçak köşk yaptırmasıyla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'den bir haber geldi.

İşte Dilek Güngör'ün köşesinde yer alan "Sosyetik devrimci sit alanına çökmüş!" başlıklı haber:

Kanunlara göre, izinsiz bir çivi dahi çakılması yasak olan 10 bin 440 metrekare sit alanındaki araziye yapılan devasa kaçak köşke CHP'nin Çeşme Belediyesi yıllarca göz yumdu, yıkım kararını dahi uygulatmadı. Soner Yalçın, İmar Barışı çıkınca koşarak SİT alanına diktiği lüks köşkünü korumaya aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, usülsüz yapılan köşkle ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.



ARAZİYİ 2004'TE KAPATTI

Edinilen bilgilere göre Yalçın, Ovacık Soğanlık mevkiindeki araziyi 2004'te sinemacı Menderes Utku'dan aldı. Tarla doğal sit alanında (sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı) kalıyor. Kanunlara göre, sit alanı ilan edilen bu bölgede ne zemine ne de yapıya izin var. Her türlü fiziki ve inşai müdahale ancak koruma bölge kurulundan izin alınması durumunda mümkün olabiliyor. Bunun için de Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılması gerekiyor.

Kanunları hiçe sayan Soner Yalçın'ın sit alanın ortasına 3 katlı, 12 odalı lüks köşkü yaptırmak için Koruma Amaçlı İmar Planı almadığı da belirlendi. Sit alanlarında yapılaşma şartları sit durumuna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlükleri tarafından belli şartlar altında belirleniyor. Yalçın'ın imar planı olmadan diktiği kaçak köşküne CHP'li Çeşme Belediyesi'nin göz yumması da ayrı bir muamma…







GÖSTERMELİK DENETİM!

CHP'li belediye yıllarca kaçak köşke ses çıkarmadı. Parti içinden gelen tepkiler üzerine 2014'te göstermelik denetim yapıldı. Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçak köşke yollandı. 30 Nisan 2014'te kaçak köşk mühürlendi. Ancak Yalçın o dönemde mühürü söküp attı, işine devam etti. Yıkım kararı çıkmasına rağmen belediye uygulamadı.







BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Yalçın, belediyenin yıkamadığı kaçak köşkünü İmar Barışı çıkar çıkmaz yasal kılıfa soktu. Tümü kaçak 4 bağımsız bölümden oluşan köşkü için 42 bin 637 TL bedel ödeyerek, Yapı Kayıt Belgesi aldı. Köşkün bahçesindeki olimpik yüzme havuzu için de 2.795 TL ödedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Böylece, daha önce belediyenin yıkım kararı alamadığı Soner Yalçın'ın doğal sit alanına usulsüz diktiği köşküyle ilgili adli süreç başlamış olacak.





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'TARIM BİTTİ' DİYEREK VERİMLİ ARAZİYİ KAPATTI

"Türkiye'de tarımı bitirdiler" diyen Soner Yalçın, kaçak villasını 6 yıl önce cezaevindeyken yaptırdı. 2018'de 'Saklı Seçilmişler' isimli kitabında tarımın bitirildiğini öne süren ve 'Türk tarımını bitirdiler bize zehir yediriyorlar' diye açıklama yapan Soner Yalçın'ın Çeşme'nin en verimli topraklarının bulunduğu tarım arazisine villa dikmesi, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirtti.



BELEDİYE 3 YIL BEKLEDİ

5 yıl önce SABAH, Soner Yalçın'ın kaçak villasını bölgeye giderek görüntülemiş, skandalı ortaya çıkarmıştı. Haberin ardından harekete geçen o dönemin CHP'li Çeşme Belediye Muhittin Dalgıç, lüks villanın tarım arazisi üzerine yapıldığını itiraf ederek, villayı 30 Nisan 2014'te mühürlediklerini ve yıkım kararı çıkarttıklarını, 46 bin 189 lira para cezası kestiklerini belirtmişti. Ayrıca CHP'li belediye, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak zorunda kalmıştı. Ancak 2015'ten 2018'e kadar herhangi bir yıkım işlemi uygulanmadı. Yalçın da kaçak olarak yaptırdığı 3 katlı ve 12 odadan oluşan 6 milyon lira değerindeki tripleks villası için İmar Barışı'ndan yararlandı. Hem kaçak villasını hem de havuzunu yasal hale getirdi.



Ertan GÜRCANER - ANKARA

Ceyhan TORLAK - İZMİR