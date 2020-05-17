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Haberler Galeri tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?

tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?

THY tarihi uçuş bileti nasıl alınır? Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. 19 Mayıs'a özel tarihi uçuş için talep artamaya devam ediyor. Şu ana kadar 1 milyonu aşkın vatandaş biletlerini aldılar. TK1919 uçuşu için hatıra bileti almak isteyen vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. Peki, THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 10:59
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tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?

THY tarihi yolculuk uçuş bileti nasıl alınır? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek. 19 Mayıs'a özel başlatılan tarihi yolculuk için hatıra biletler ile herkes bu uçuşa katılabiliyor. Türk Hava Yolları'nın 19 Mayıs tarihi yolculuk uçuşu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?

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tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?

TARİHİ YOLCULUK HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

THY tarihi yolculuk hatıra bileti almak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor;

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tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?

1- İlk olarak THY'nin tarihiyolculuk.com sayfasına giriş yapın.

2- Açılan ekranda ad ve soyad bilgileri isteniyor. Bu bilgileri girdikten sonra kişisel verilerin korunması kanunu alanını işaretleyin.

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tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?

3- Daha sonra 'Uçuşa Katıl' butonuna tıklayın.

4- Hatıra biletiniz hazırlanıyor...

5- Hatıra biletiniz TK1919 sefer sayılı uçuşta karşınıza çıkacaktır.

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tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?

6 - Masaüstünden bilet alma işlemi yapıyorsanız karşınıza çıkan biletin üzerine sağ tıklayarak resmi farklı kaydet diyebilirsniz.

7- Ekranda çıkan Instagram, Facebook, Whatsapp ve Twitter butonlarına basarak paylaşımınızı otomatik olarak yapabilirsiniz. Ya da linki kopyalayarak başkaları ile bu bileti paylaşabilirsiniz.

THY HATIRA BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN