tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?

THY tarihi uçuş bileti nasıl alınır? Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. 19 Mayıs'a özel tarihi uçuş için talep artamaya devam ediyor. Şu ana kadar 1 milyonu aşkın vatandaş biletlerini aldılar. TK1919 uçuşu için hatıra bileti almak isteyen vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. Peki, THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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