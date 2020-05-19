19 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Marşı çağrısı!

, "19.19’da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 1919’un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BAKAN KOCA'DAN İSTİKLAL MARŞI ÇAĞRISI!

, saat 19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesleri birleştirerek, tek yürek 'nı okuyacaklarını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin" ifadelerini kullandı.



19 MAYIS MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma kabiliyetidir. Bandırma Vapuru'nun Samsun'a vardığı 19 Mayıs 1919'da bu ruha sarıldık. Milli Mücadele'nin fiili başlangıcı, büyük umut gününden ilham alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Bugün 19 Mayıs! Saat 19.19’da buluşuyoruz BUGÜN 19 MAYIS! SAAT 19.19’DA BULUŞUYORUZ

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