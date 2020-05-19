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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Son dakika haberine göre Başkan , 'ta şehit düşen ile 'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Alınan bilgiye göre Erdoğan, 'deki üs bölgesinde icra edilen faaliyet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er ile 'ın Kağızman ilçesinde 'ya yönelik düzenlenen ve gönüllü katıldığı operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı 'nin ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Kars'ta şehit düşen Yüzbaşı Ferhat Çiftçi dualarla memleketine uğurlandı KARS'TA ŞEHİT DÜŞEN YÜZBAŞI FERHAT ÇİFTÇİ DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

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