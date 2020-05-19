Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta şehit düşen Halil Çakır ile Ferhat Çiftçi'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'deki üs bölgesinde icra edilen faaliyet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır ile Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen ve gönüllü katıldığı operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin ailelerine taziye mesajı gönderdi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan gençlere koronavirüs uyarısı
- Dev turizm projesine CHP-mafya engeli!
- Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta da Meltem’i unutmadı!
- Başkan Erdoğan'dan gençlere flaş mesajlar
- Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı
- 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
- İşte gerçek Sur!
- Sokağa çıkma izni ne zaman?
- Sedef Kabaş yandaşlığın kitabını yazdı!
- Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Mutabakata vardık
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
- Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller
- MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
- 19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları
- Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resimleri