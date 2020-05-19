19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLERE 19 MAYIS MESAJI

Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.

Erdoğan, iletisinde "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin "gelecek" mesajları yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN GENÇLERE 19 MAYIS MESAJI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA