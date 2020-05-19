19 Mayıs 2020, Salı
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İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mayıs'ta saat 00.00 itibarıyla 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece sona ereceği bildirilirken ''15 Mayıs saat 00.00 ile 19 Mayıs saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.'' ifadeleri kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 Mayıs saat 00.00'da 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 00.00'da sona ereceği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 58 bin 447'dir. Öte yandan 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Aziz milletimize, tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Kovid-19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz."

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge gönderdi SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İLİN VALİLİĞİNE 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAKKINDA GENELGE GÖNDERDİ

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