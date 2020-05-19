İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mayıs'ta saat 00.00 itibarıyla 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece sona ereceği bildirilirken ''15 Mayıs saat 00.00 ile 19 Mayıs saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.'' ifadeleri kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 Mayıs saat 00.00'da 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 00.00'da sona ereceği hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 58 bin 447'dir. Öte yandan 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Aziz milletimize, tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Kovid-19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İletişim Başkanı Altun, Washington Times gazetesine Kovid-19 sürecindeki başarı sırrını anlattı
- 81 il valiliğine genelge gönderildi
- Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- Lüks siteye yardım kolisi dağıtımı yapan CHP'li İBB'ye site sakininden tepki: Bu nasıl adalet
- Bakan Koca'dan 19 Mayıs paylaşımı
- Milyonlar 19 Mayıs için evlerinden İstiklal Marşı okudu
- Başkan Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı
- Başkan Erdoğan'dan gençlere önemli mesaj
- Barış Pehlivan'a FETÖ şüphelisi avukattan ziyaret
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
- Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller