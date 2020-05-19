Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 19 Mayıs paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 19 Mayıs paylaşımı yaptı. Bakan Koca paylaşımında, ''19.19’DA, 1919 RUHUYLA, Bakanlık binamızda İstiklal Marşımızı okuduk. Tek ses olduğumuz bu anlar, yarınlarımızın ilham alacağı anlar olacak. Hayat dolu Milli Mücadele ruhu, her mücadelede bize güç versin. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun.'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: 19.19'DA, 1919 RUHUYLA, Bakanlık binamızda İstiklal Marşımızı okuduk. Tek ses olduğumuz bu anlar, yarınlarımızın ilham alacağı anlar olacak. Hayat dolu Milli Mücadele ruhu, her mücadelede bize güç versin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun.
19.19'DA, 1919 RUHUYLA, Bakanlık binamızda İstiklal Marşımızı okuduk. Tek ses olduğumuz bu anlar, yarınlarımızın ilham alacağı anlar olacak. Hayat dolu Milli Mücadele ruhu, her mücadelede bize güç versin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun. pic.twitter.com/iTP5RFAx5p— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020
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