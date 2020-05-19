19 Mayıs 2020, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 19 Mayıs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaşımı yaptı. Bakan Koca paylaşımında, ''19.19’DA, 1919 RUHUYLA, Bakanlık binamızda okuduk. Tek ses olduğumuz bu anlar, yarınlarımızın ilham alacağı anlar olacak. Hayat dolu ruhu, her mücadelede bize güç versin. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020
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BAKAN KOCA'DAN 19 MAYIS PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: 19.19'DA, 1919 RUHUYLA, Bakanlık binamızda okuduk. Tek ses olduğumuz bu anlar, yarınlarımızın ilham alacağı anlar olacak. Hayat dolu ruhu, her mücadelede bize güç versin. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun.

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