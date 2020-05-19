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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz

Son dakika haberleri... Başkan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz."

Detaylar gelecek...

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