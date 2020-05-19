Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz."
Detaylar gelecek...
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