Avrupa Konseyi'nde skandal HDP savunması
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Anders Knape, HDP'nin terörle bağlantılı başkanlarıın gözaltına alınmasını eleştirdi. Skandal sözler sarf eden Knape, HDP'li Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'ün ajandasından çıkan bomba tarifini bile görmezden geldi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ait belediyelere yönelik kayyum atamalarını eleştiren Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Anders Knape, haklarında terör soruşturması olan belediye başkanlarının gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyledi.
Knape, haklarında terör soruşturması olan belediye başkanlarının yerlerine kayyum atanmasının Türkiye'de yerel demokrasinin düzgün şekilde işlemesi açısından ciddi ve sürekli bir tehdit olduğu şeklinde skandal bir iddiada bulundu.
Knape, kayyum atamaları konusunda Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'ndan rapor talep ettiklerini de belirterek, komisyonun yayınlayacağı raporu sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.
SKANDAL BOMBA YAPIM TARİFİ
HDP ile PKK'nın bağlantısı bir kez daha deşifre edildi. Geçtiğimiz günlerde HDP'li Iğdır ve Siirt ilçe belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Kurtalan ve Baykan belediye başkanları gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan belediye başkanlarının evlerinde yapılan aramalarda Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'e ait ajanda defterinde bomba yapım tarifini gösteren bilgilere rastlanmıştı.
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