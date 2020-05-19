CHP'li belediyede skandal! Hem yıktılar hem dövdüler...
'İcradan satılık belediye sarayı' haberleriyle uzun süre gündemi meşgul eden CHP'li Didim Belediyesi, kendisini icraya veren işadamı Ahmet Orak'ın ardından seçimde kendisine destek vermeyen işletmecilerin sahildeki yapılarını da yıkarak intikam aldı.
CHP'li belediye, kıyı şeridindeki 11 beach clubtan 10'unu adeta talan etti. İşletmelerden birinin CHP'li olduğu için yıkılmaması ise işletme sahiplerini çileden çıkardı. Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener'in yıkım esnasında 'bizden olmayanı asla affetmeyin' sözleri de intikam yıkımındaki CHP zihniyetini gözler önüne serdi. Yıkım esnasında eşyalarını kurtarmak isteyen işletme sahipleri zabıta ekipleri tarafından acımasızca darp edildiler.
BİZE BEDEL ÖDETTİLER
Kendilerine yerel seçimde CHP'ye destek vermedikleri için bedel ödetildiğini söyleyen işletmeci Şener Bilir, "Biz bu yerleri Milli Emlak Müdürlüğü'nden kiraladık. Bu yerler için de tüm kayıtları yaptırdık. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden de yapı kayıt belgesini 29/10/2018 tarihinde aldık. İşlemlerimiz yasal. Didim Belediyesi, bizden emlak vergisi aldı. Burası yasal değilse nasıl vergi aldılar? Bunlara rağmen CHP'li Didim Belediyesi Fevzi Paşa Mahallesi 3180 ada 4 parsel üzerinde bulunan 11 işletmeden 10'unu yıktı. Belediyenin 13/03/2020 tarihinde bize yaptığı tebligatta, kıyı şeridinde kalan yapıların yıkılacağı belirtilmişti. Ancak belediye iskelelerimizi bile yıktı" dedi.
Yıkım sırasında eşyalarını almak için içeri girmek isteyen Şener Bilir, zabıta ekipleri tarafından darp edildi
YIKIM DEĞİL SAVAŞ
Belediye ekiplerince darp edilen Bilir, "İşletmemde-ki eşyalarımı almak isterken zabıta ekiplerince darp edildim. Kolumdan ve gözümden yaralandım. Acımasızca bir tavırla bize saldırdılar. Yıkıma değil, savaşa gelmiş gibiydi-ler. Darp raporu aldım. Hem beni darp ettikleri, hem de yıkım yasal olmadığı için şikayetçi oldum" diye konuştu.
BELEDİYE USULSÜZ BİR İŞLEM BAŞLATTI
İskelesi yıkılan işletmecilerden Mehmet Tuğrul Bilikser, "Önceki yıllarda yaşadığımız benzer yıkım işlerinin ardından yeniden iskelelerimizi inşa ettik. Bu süreçte çıkarılan İmar Barışı'na müracaatta bulunduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müracaatımız onaylandı. Parasını yatırıp yapı kayıt belgesini aldık. Belgelerin kopyasını belediyeye vererek elektrik ve suyumuzu açtırdık. Belediye usulsüz şekilde yıkım kararı aldı. Yıkımı bize bildirmeden yapı kayıt belgeleri olan iskelelerimizi yıkıp yerle bir ettiler. Eşyalarımız enkaz altında kaldı. Yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.
Yıkımın kendilerinden habersiz bir şekilde ve usulsüz yapıldığını söyleyen işletme sahipleri Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı protesto etti.
Yeniasır
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan: Cumhuriyet’in teminatı Aziz Türk Gençliğidir
- Türkiye’nin yüz akı açılışa hazır
- Önce göz yumdu şimdi ‘yıkılsın’ dedi
- Bir ülkede daha camiler yeniden açıldı
- Sosyetik devrimci sit alanına çökmüş!
- Trump'tan DSÖ ile ilgili flaş açıklama!
- MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin yeni oyununu deşifre etti
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- Türkiye’nin başarısı dünyaya örnek oldu!
- CHP’li İBB’nin sözcüsü Ongun’dan 28 Şubat darbesine övgü yağmuru!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
- Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor
- Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
- Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?
- Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste