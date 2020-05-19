Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından Kadir Gecesi nedeniyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. pic.twitter.com/WzeFOl8An0 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020