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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından Kadir Gecesi nedeniyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KADİR GECESİ MESAJI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından Kadir Gecesi nedeniyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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