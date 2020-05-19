Başkan Erdoğan'dan gençlere önemli mesaj: Her alanda yanınızda olmaya devam edeceğiz
19 Mayıs vesilesiyle gençlerle görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"HER ALANDA GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020
Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/9ztC6LGk25
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