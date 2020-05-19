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Başkan Erdoğan'dan gençlere önemli mesaj: Her alanda yanınızda olmaya devam edeceğiz

19 Mayıs vesilesiyle gençlerle görüşen Başkan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü 'nin mimarları olarak görüyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLERE ÖNEMLİ MESAJ

Başkan , resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan gençlere önemli mesaj: Her alanda yanınızda olmaya devam edeceğiz | VİDEO BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLERE ÖNEMLİ MESAJ: HER ALANDA YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ | VİDEO

"HER ALANDA GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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