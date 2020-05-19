Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BMGK hala bir karar alamadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) etkisiz kaldığını ve salgının ortaya çıkmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen hala bir karar alamadığını belirtti.
Etkinliğe Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) Başkanı Terje Rod-Larsen de katıldı.
Burada konuşan Çavuşoğlu, salgının herkesi dijital çağa hızla yönelttiğini ve çoğu kişinin buna neredeyse hazırlıksız yakalandığını anlatarak İstanbul Arabuluculuk Konferansının, Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısının ve Antalya Diplomasi Forumunun temalarının da dijital çağ ile alakalı olduğunu hatırlattı.
Çavuşoğlu, geçen ağustos ayında, Türkiye'nin "Dijital Diplomasi" inisiyatifini açıkladığını hatırlatarak, "Şimdi, çabalarımızın ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz." dedi.
Antalya Diplomasi Forumunun, Türkiye'nin, bilgiye dayalı tartışma ile diplomatik eylemi birleştirmek amacıyla ortaya koyduğu yeni bir inisiyatif olduğunu da vurgulayan Çavuşoğlu, "Salgın bizleri, Forumu dijital platforma taşımaya zorladı. Bugün de ilk etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Açılış etkinliğimizde, Uluslararası Barış Enstitüsü ile iş birliği yürütmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, video konferanstaki tüm katılımcıların barış için arabuluculuk faaliyetlerine doğrudan destek verdiğini belirterek, Türkiye'nin, Finlandiya ile BM'de Arabuluculuk Dostlar Grubunun eş başkanı olduğunu, İsviçre'nin, AGİT içindeki benzer bir grupta kendilerine katıldığını ve tüm bu girişimlerin başarısının, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içinde de benzer bir grubun oluşmasına yol açtığını anlattı.
BM Arabuluculuk Dostlar Grubunun 60 üyeye ulaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, amaçlarının, arabuluculuk konusunu, uluslararası toplumun gündeminde ilk sıralarda tutmak olduğunu da kaydetti.
Çavuşoğlu, düzenlenen bu video konferansın da arabuluculuğa duyulan ihtiyacı hatırlatmak üzere ortaya konan çabanın bir parçası olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Salgının olduğu dünya bize daha fazla zorluk sunduğundan arabuluculuğa şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Salgın, çatışmalara barışçıl çözüm bulma yönündeki mevcut çabaları şimdiden karmaşık hale getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (Kovid-19'la mücadelede) etkisiz. Salgının ortaya çıkmasının üzerinden aylar geçti ancak Konsey hala bir karar alamadı."
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