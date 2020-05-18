İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ilk yerli MR cihazı müjdesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından ilk yerli MR cihazı hakkında açıklama yaptı. Müjdeyi veren Altun, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde ASELSAN ve Bilkent UMRAM tarafından ilk yerli MR cihazının prototipi geliştirildi." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk yerli MR cihazının prototipi geliştirildiğini duyurdu.
Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde ASELSAN ve Bilkent UMRAM tarafından ilk yerli MR cihazının prototipi geliştirildi. Yerli suni solunum cihazı, kalp-akciğer pompası gibi diğer tıbbi malzemelerin çalışmaları sürüyor. Milletimiz için durmadan çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.
İşte İletişim Başkanı Altun'un o paylaşımı
İSMAİL DEMİR DE YERİNDE İNCELEDİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) tarafından prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazıyla ilgili, "ASELSAN, bu MR cihazının yanında suni solunum cihazı, kalp-akciğer pompası, mobil x-ray cihazı ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.
SSB'den yapılan açıklamaya göre Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ile Bilkent UMRAM'ı ziyaret etti.
Burada ASELSAN ve Bilkent UMRAM tarafından prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceleyen Demir, "ASELSAN, bu MR cihazının yanında suni solunum cihazı, kalp-akciğer pompası, mobil x-ray cihazı ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca savunma sanayisi olarak hasta bakımı, tanı kiti, veri ve görüntü işleme üzerine Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar'ın da bulunduğu ziyarette devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin çoklu kullanımı açısından çeşitli projelerin sürdürüldüğünü aktardı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son dönemde sağlık sektöründeki çalışmaların öne çıktığını belirten Demir, şöyle devam etti:
"Bunun ilk örneği de solunum cihazının gündeme gelmesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da öncülüğüyle yapılan girişimle, bir KOBİ şirketimizle 2 büyük savunma sanayi şirketimiz bir araya gelerek bir solunum cihazı ürettiler ve bunun başarısı şu anda görülüyor. Ama çalışmalar sadece bundan ibaret değil. ASELSAN'ın zaten çalışmakta olduğu 5 adet cihaz daha vardı. ASELSAN, bu MR cihazının yanında suni solunum cihazı, kalp-akciğer pompası, mobil x-ray cihazı, ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yine Başkanlığımız bünyesinde ultraviyole dezenfektan konularında, hem maske hem diğer ürünlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar hızla devam ediyor."
SAĞLIK ALANINDAKİ AR-GE ÇALIŞMALARI
Savunma sanayisinin MR çalışmalarının yanı sıra Ar-Ge çalışmaları da yürüttüğüne dikkati çeken Demir, "Bunların başında hasta bakımı ve monitör edilmesi ile ilgili teknolojilerin geliştirildiği çalışmalarımız var." ifadesini kullandı.
Hasta tanı ve veri kiti oluşturmayla ilgili çalışmaların olduğuna değinen Demir, "Diğer taraftan veri işleme, görüntü işleme, bunların akıllı sistemlerle, derin öğrenmeyle geliştirilecek yöntemlerle yaklaşımların ortaya çıkarıldığı teknolojiler var." değerlendirmesini yaptı.
Sağlık ve savunma sektörlerinde geliştirilen bazı temel teknolojilerin uygulanmasındaki benzerliklere de işaret eden Demir, bu durumun çoklu kullanım alanlarını artırdığının altını çizdi.
Demir, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Gerek savunma alanında askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin sorunları gerekse öğrenilen elektronik, veri işleme, görüntü işleme ve programlama teknikleriyle ilgili sağlık sektöründe ortak çalışmanın oluşturulacağı bir alan görmüş durumdayız. Sağlık, bu çoklu kullanım alanlarının başlangıcı olarak düşünülebilir. Bunun yanında enerji, çeşitli hassas tesis ve sistem koruma çalışmaları, çeşitli dağıtım sistemlerinin monitör edilmesi ve otomatik kontrolünün sağlanması, iletişim sistemleri ve buna ilaveten oluşacak siber güvenlik alanı, iletişim alanı, çeşitli alanlarda oluşan teknolojilerin çoklu kullanımıyla ilgili devletin de çeşitli birimleriyle temas halinde çalışmalarımız devam ediyor."
"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ ÜLKENİN GÜNDEMİNDE DAHA SICAK TUTULMALI"
Veri ve görüntü işleme sitemlerine dair diğer savunma şirketlerinin çalışmalarının sonuçlarının da yakında üretime katkı yapacağını belirten Demir, bu anlamda Milli Teknoloji Hamlesi'nin ülkenin gündeminde daha sıcak tutulması ve yurt içinde geliştirilen her alandaki teknolojilerin çoklu kullanımının önemine dikkati çekti.
Demir, "İnşallah bunu, savunma sanayisinde olduğu gibi diğer sanayi alanlarıyla yakın iş birliğiyle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Bilkent Üniversitesi UMRAM ve akademideki çeşitli araştırma merkezleriyle savunma sanayisinin yakın iş birliğine de değinen İsmail Demir, şunları kaydetti:
"Çeşitli üniversitelerle bu anlamda çalışmalarımız da sürmekte. Yani bilgi ve teknoloji gelecek. Biz bu geleceğe, gençlerimizle beraber yatırım yapmaya devam ediyoruz. Savunma sanayisi de inşallah bunun öncülüğünü yapmaya devam edecek."
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