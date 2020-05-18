18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 18 Mayıs Pazartesi

Son dakika haberleri... , Twitter adresinden koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 171 olduğunu açıkladı. , "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 18 Mayıs Pazartesi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 18 MAYIS PAZARTESİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 171 oldu. Bugün toplam 25 bin 141 test yapılırken, bin 158 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 150 bin 593 oldu. Bugünkü 1 bin 615 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 111 bin 577'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 463, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 904 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım" ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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