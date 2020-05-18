18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Almanya'dan kritik koronavirüs kararı! Tarih açıklandı 15 Haziran itibariyle...

Almanya'dan kritik koronavirüs kararı! Tarih açıklandı 15 Haziran itibariyle...

Son dakika haberi; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya çapında yaptıkları seyahat uyarısını ’dan sonra kaldıracaklarını söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
ABONE OL
ALMANYA'DAN KRİTİK KORONA KARARI! 15 HAZİRAN İTİBARİYLE...

Maas, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile ilgili son gelişmelerin olumlu olduğunu ve bu nedenle yeni kararlar alma arefesinde olduklarını belirtti.

15 HAZİRAN SONRASI YASAK KALKIYOR

Seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi yapacaklarını belirten Mass, "Dünya çapında aldığımız seyahat uyarısını 15 Haziran'dan sonra kaldıracağız. Onun yerine seyahat bilgilendirmesi vereceğiz. Vatandaşlarımızın hangi ülkeye gidilebileceği, tatilin nerede mümkün olduğu ve ilgili ülkelerde hangi kuralların geçerli olduğu konusunda bilgilendirme yapacağız." ifadesini kullandı.

Mass, bu yılki yaz tatilinin geçmişteki tatillere benzemeyeceğini vurgulayarak, Almanların bu yaz Avrupa ülkelerinde yaz tatili yapabilmesini umduğunu kaydetti.

Alman Dışişleri Bakanı, bugün , , , , Hırvatistan, Portekiz, Malta, Slovenya, ve Rum Kesimi ile video konferans yoluyla görüşerek tatil imkanlarını ve şartlarını ele alacak.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA