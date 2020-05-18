18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı! Doğunun şifa merkezi olacak

Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı! Doğunun şifa merkezi olacak

Müdürü Gürsel Bedir, 'daki en önemli sağlık projelerinden biri olan Erzurum Şehir Hastanesinin hizmete açıldığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
ABONE OL
ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE AÇILDI

Müdürü Gürsel Bedir, 'daki en önemli sağlık projelerinden biri olan Şehir Hastanesinin hizmete açıldığını duyurdu.

Bedir, yazılı açıklamasında dün gece itibarıyla Erzurum Şehir Hastanesinin hizmete açıldığını belirterek "Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizin tüm birimlerini Şehir Hastanemize taşıdık ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi binamızı kalan tadilatları için yüklenici firmalara teslim ettik." ifadesini kullandı.

Pandemi sonrası planlanmak üzere Palandöken Devlet Hastanesi ile Nenehatun hastanelerinin mevcut yerlerinde hizmet edeceğini açıklayan Bedir, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinin ise pandemi izolasyon hastanesi olarak faaliyetini sürdüreceğini belirtti.

Bedir, Şehir Hastanesinin kente kazandırılmasında başta eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek "Şehir Hastanemizin A blok kısmı acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, B ve C bloklar poliklinikler ve yataklı servisler, D blok ise pandemi bloku olarak hizmete açılmıştır. Pandeminin başlangıcından beri şehrimizi çok rahatlatan bu eşsiz güzellik Erzurum Şehir Hastanesi, şehrimize ve bölge insanına hayırlı hizmetlere vesile olur." ifadesine yer verdi.

Yeşilköy'deki salgın hastanesi inşaatında sona yaklaşıldı! İsim tabelası konuldu YEŞİLKÖY'DEKİ SALGIN HASTANESİ İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI! İSİM TABELASI KONULDU
Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de şehir hastanelerini hedef aldı ve israf dedi | Video KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞİMDİ DE ŞEHİR HASTANELERİNİ HEDEF ALDI VE "İSRAF" DEDİ | VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA