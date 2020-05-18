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Osmaniye'de terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı

'de, terör örgütü üyesi olduğu ve 'da örgütün silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu zanlı tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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OSMANİYE'DE EL KAİDE ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Bahçe ilçesinde, 14 Mayıs'ta yakalanan H.A.M'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs'ta, terör örgütü üyesi olduğunu belirlediği uyruklu H.A.M'yi Bahçe ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde gözaltına almıştı.

H.A.M'nin 2006-2011 yıllarında 'da El Kaide terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldığı belirtilmişti.

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