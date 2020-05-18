Son dakika: İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti: Asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto FETÖ'cüleri tespit edebilmek için "önce tespit et sonra imha et" stratejisi üzerine kurulan FETÖMETRE analiz programını geliştiren komutan olarak da bilinen Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti. İstifa kararının ardından açıklama yapan Yaycı, "İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir." dedi.
Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınmıştı.Yine aynı karar gereği Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmıştı. Cihat Yaycı, görevinden istifa etti.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Tümamiral Cihat Yaycı ile konuşan AK Partili Mehmet Metiner, istifa haberini doğruladı. Metiner, Cihat Yaycı'nın istifa kararıyla ilgili olarak "İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Bana asılsız iddialarla kumpas kuranların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır." dediğini açıkladı.
CİHAT YAYCI KİMDİR?
Tümamiral Cihat Yayacı, 1966 yılında Elazığ'da doğmuştur. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS'de II. Komutanlık görevlerinde bulunmuş, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yapmıştır.
Bu süre zarfında 2000 yılında Deniz Harp Akademisi'nden, 2003 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuş, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve müteakiben Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
"Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi" Ana Bilim Dalında, Naval Postgraduate School (NPS) California/ABD'de "Fizik Mühendisliği" ile "Elektronik Mühendisliği" dallarında yüksek lisans eğitimi ve İstanbul Üniversitesi'nde "Uluslararası İlişkiler" ana bilim dalındaki doktora eğitimini tamamlamıştır.
30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tuğamiralliğe terfi eden Tümamiral YAYCI, 2012-2014 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi, 2014-2015 yılları arasında Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini deruhte etmiştir.
29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe terfiini müteakip, 2016-2017 yılları arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanı görevlerini icra etmiştir. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral YAYCI bayan Müşerref YAYCI ile evli olup, bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.
FETÖMETRE PROGRAMINI GELİŞTİREN KOMUTAN
Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ'cüleri 'önce tespit et sonra imha et' stratejisi üzerine kurulu FETÖMETRE analiz programını geliştiren komutan olarak biliniyor.
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