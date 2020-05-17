17 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 17 Mayıs Pazar

Son dakika haberleri... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu.

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Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 35 bin 369 test yapıldı, 1368 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 44 kişi vefat ederken, 1825 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, toplam vaka sayısı 149 bin 435, toplam vefat sayısı 4 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 468, toplam iyileşen hasta sayısı ise 109 bin 962 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 17 Mayıs Pazar . SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 17 MAYIS PAZAR .

'YARIN VE ERTESİ GÜN EVDE KALALIM'
Bakan Koca, verilere ilişkin, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım" değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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