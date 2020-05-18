Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamaktan 15 bin 204 lira ceza kesildi.

Mühürlenen iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.