18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı

'da düzenlenen kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamaktan 15 bin 204 lira ceza kesildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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ADIYAMAN'DA KUMAR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamaktan 15 bin 204 lira ceza kesildi.

Mühürlenen iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

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