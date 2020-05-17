Zabıta ekiplerinden pide fırınlarına denetim

Şehir merkezinde bulunan tüm pide fırınlarında gerçekleştirilecek olan denetimler çerçevesinde hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yapan ekipler, kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlem uyguladı.

Sürdürülen denetimlerle ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, "Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden denetimlerimize devam ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulunduk" diye konuştu.

Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.