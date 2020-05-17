17 Mayıs 2020, Pazar
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Zabıta ekiplerinden pide fırınlarına denetim

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla şehir merkezindeki pide fırınlarında denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililerine teşekkür etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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ZABITA EKİPLERİNDEN PİDE FIRINLARINA DENETİM

Şehir merkezinde bulunan tüm pide fırınlarında gerçekleştirilecek olan denetimler çerçevesinde hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yapan ekipler, kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlem uyguladı.

Sürdürülen denetimlerle ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, "Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden denetimlerimize devam ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulunduk" diye konuştu.

Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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