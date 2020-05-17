CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Hadi oradan!

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı programda CHP'li Özgür Özel'in sözlerine cevap verdi.



Boyun kadar konuşacaksın diyen Bayrakçı,"O oylar ittifakın oyları CHP'nin oyları ile konuşacaksın sen. İYİ Parti elini çektiği zaman 10 puan gider, HDP elini çektiği zaman 10 puan gider, SP gidince 3 puan gider havan kime" diye tepki gösterdi.

CHP'Lİ ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, memurları işlerinden etmekle tehdit edip, "Bütün devlet memurları bilsin, 'saray rejiminin' sonu geliyor." gibi skandal sözler sarf etmişti.