17 Mayıs 2020, Pazar
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CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Hadi oradan!

'ye yakınlığıyla bilinen Araştırma Şirketi'nin sahibi , bir televizyon kanalında katıldığı programda CHP'li 'in skandal sözlerine sert çıktı. Memurları darbe imasıyla tehdit edip işlerinden çıkarmakla ilgili imada bulunan CHP'li Özel, "Bütün devlet memurları bilsin, 'saray rejiminin' sonu geliyor." gibi skandal sözler sarf etmişti.

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Giriş Tarihi: 17.05.2020
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SONAR'IN SAHİBİ HAKAN BAYRAKÇI'DAN CHP'Lİ ÖZEL'E SERT TEPKİ: HADİ ORADAN!

Araştırma şirketinin sahibi , CNN Türk'te katıldığı programda 'li 'in sözlerine cevap verdi.

Boyun kadar konuşacaksın diyen Bayrakçı,"O oylar ittifakın oyları CHP'nin oyları ile konuşacaksın sen. İYİ Parti elini çektiği zaman 10 puan gider, elini çektiği zaman 10 puan gider, SP gidince 3 puan gider havan kime" diye tepki gösterdi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Hadi oradan! CHP'YE YAKINLIĞIYLA BİLİNEN SONAR'IN SAHİBİ HAKAN BAYRAKÇI'DAN CHP'Lİ ÖZEL'E SERT TEPKİ: HADİ ORADAN!

CHP'Lİ ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, memurları işlerinden etmekle tehdit edip, "Bütün devlet memurları bilsin, 'saray rejiminin' sonu geliyor." gibi skandal sözler sarf etmişti.

CHP'li Özgür Özel memurları darbe imasıyla tehdit etti | Video CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL MEMURLARI DARBE İMASIYLA TEHDİT ETTİ | VİDEO

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