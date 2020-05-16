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AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi Hayrettin Mete'ye silahlı saldırı

Batman'ın Kozluk ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan üyesi , yaşamını yitirdi. Mete, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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AK PARTİ KOZLUK BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE SİLAHLI SALDIRI

Batman'ın Kozluk ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan üyesi , yaşamını yitirdi.

Üçyol mevkisinde bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Mete, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mete, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

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