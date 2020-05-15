15 Mayıs 2020, Cuma
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Suriye Telabyad'da mühimmat ele geçirdi

ile barış ve huzur ortamının sağlandığı 'nin kentinde terör örgütüne ait arasında top mermisinin de bulunduğu ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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O BÖLGEDE MÜHİMMAT ELE GEÇİRDİ
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün Bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere hazırladığı değerlendirilen mühimmatı ele geçirdi.



Ele geçirilen mühimmatlar arasında top mermisi, havan topu, 5 adet metal boru ile hazırlanmış etkisi yüksek patlayıcı ile 3 adet bomba yapım malzemesi ele geçirildi.
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