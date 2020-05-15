15 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: 65 yaş ve üstüne sokak saati değişti

Son dakika haberleri... 65 yaş ve üstü vatandaşlar pazar hava sıcaklığı nedeniyle saat 12-18 arası dışarı çıkabilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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65 YAŞ VE ÜSTÜNE SOKAK SAATİ DEĞİŞTİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12:00-18:00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir" denildi.

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