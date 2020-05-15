Son dakika: ABD'ye ait F-22 savaş uçağı düştü
Son dakika haberleri... ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-22 Raptor savaş uçağı, Florida'daki Eglin hava üssünden rutin bir eğitim için havalandıktan kısa süre sonra düştü.
ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-22 Raptor savaş uçağı Florida'da düştü.
ABD'nin envanterindeki en gelişmiş uçaklardan F-22 Raptor'ın Florida'daki Eglin hava üssünden rutin bir eğitim için havalandıktan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.
Üsse 19 kilometre mesafede düşen uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilirken uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 savaş uçakları, ABD ordusunun envanterindeki en pahalı uçak olarak biliniyor.
ABD bu uçakları başka ülkelere satmıyor.
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