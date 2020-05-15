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Son dakika: ABD'ye ait F-22 savaş uçağı düştü

Son dakika haberleri... Hava Kuvvetlerine ait bir F-22 Raptor savaş uçağı, Florida'daki Eglin hava üssünden rutin bir eğitim için havalandıktan kısa süre sonra düştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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ABD'YE AİT F-22 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Hava Kuvvetlerine ait bir F-22 Raptor savaş uçağı Florida'da düştü.

ABD'nin envanterindeki en gelişmiş uçaklardan F-22 Raptor'ın Florida'daki Eglin hava üssünden rutin bir eğitim için havalandıktan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Üsse 19 kilometre mesafede düşen uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilirken uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 savaş uçakları, ABD ordusunun envanterindeki en pahalı uçak olarak biliniyor.

ABD bu uçakları başka ülkelere satmıyor.

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