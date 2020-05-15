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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "sokaklarımız gençlerimizle çok daha güzel" mesajı

15-20 yaş arası gençlerin sokakta olmasından dolayı memnun olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı açıklamada, "Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız gençlerimizle çok daha güzel. Yakın zamanda salgın günlerini atlatacak, memleketimizin güzel sokaklarında yeniden buluşacağız." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN SOKAKLARIMIZ GENÇLERİMİZLE ÇOK DAHA GÜZEL MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15-20 yaş aralığındaki gençlerimiz bugün kısa bir süreliğine evlerinden dışarı çıkma fırsatı buldular. Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız gençlerimizle çok daha güzel. Yakın zamanda salgın günlerini atlatacak, memleketimizin güzel sokaklarında yeniden buluşacağız." ifadelerine yer verdi.

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