Millet ittifakında neler oluyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında Millet ittifakının, kapalı kapılar ardında gizli ittifaklar peşinde olduğunun altını çizerek şeffaf olunması gerektiğini belirtti. Yılmaz, ''Ben şu çağrıyı buradan yapmak istiyorum; herkes istediğiyle ittifak yapabilir ama bunu halkın gözünden kaçırarak yapmaya hakkı yok. Şeffaf bir şekilde kim neye inanıyorsa, oturup halkın önünde bunu yapmalı ki halk da seçmen de sağlıklı tercihler yapabilsin.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu ittifakları yapılabilir hale getirdiğini biliyoruz. Bu da demokratik bir imkan esas itibariyle geçmişte biliyorsunuz Türkiye seçimlerdeki barajları çok tartıştı. Bu ittifaklarla bu sorun da büyük oranda gündemden çıkmış oldu aslında. Yani özüne bakacak olursanız; demokratik bir mekanizma. Ancak, şöyle bir problem var, bakın bir tarafta Cumhur İttifakı var. Bu Cumhur İttifakı azami müştereklerde birleşiyor. İlkesel tavırları var ve gerçekten şeffaf, ne olduğu belli, herkesin neyi savunduğu, ortaya koyduğu belli bir ittifak ama diğer taraftan Millet İttifakı diye bir şey oluştu. Maalesef ilkelerinin ne olduğu belli olmayan, şeffaf olmayan, kapalı kapılar ardında birtakım dirsek temaslarıyla yürüyen bir ittifak olduğunu görüyoruz.
Son dönemlerdeki tartışmalar; bu şeffaf olmayan ittifakların aslında eninde sonunda bir şekilde kamuoyunun gündemine geldiğini ve siyasete olan güveni de yıprattığını görüyoruz. Yani, tek başına birtakım partilere olan güvenin ötesinde, siyasete olan güveni de yıprattığını görüyoruz. Ben şu çağrıyı buradan yapmak istiyorum; herkes istediğiyle ittifak yapabilir ama bunu halkın gözünden kaçırarak yapmaya hakkı yok. Şeffaf bir şekilde kim neye inanıyorsa, oturup halkın önünde bunu yapmalı ki halk da seçmen de sağlıklı tercihler yapabilsin. Kimin kiminle bir arada olduğunu görerek tercihler yapabilsin. Maalesef Millet İttifakı yerel seçimlerde bir pozitif gündem ortaya koymak yerine, karşıtlık üzerinden yapmak değil de yıkmak üzerinden bir gündem oluşturdu, kısmen de başarılı oldu diyelim. Ama bunun demokrasiye, siyasi hayata bir faydası yok, sonuçları hep birlikte görüyoruz. Siyasete olan güveni aşağıya çektiğini ifade edebilirim. Önümüzdeki süreçlerde de ben doğrusu partilerin şeffaf davranmalarının altını çizmek istiyorum. Herkes nerede durduğunu, ilkelerini, kiminle bir arada olduğunu, kiminle ittifak kurduğunu paylaşmalı diye düşünüyorum. Kamuoyunun temel olarak böyle bir hakka sahip olduğunu düşünüyorum. Böyle mahcup ittifaklarla, sonradan ortaya çıkan çatışmaların yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu yaşadığımız süreçler bu anlamda bir ders olur ve bir daha benzer uygulamaları görmeyiz. Bunu da temenni ediyorum.
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