AP'den Türkiye için kritik karar
Avrupa Parlamentosu üyeleri, Türkiye için kritik oylamayı gerçekleştirdi. Üyeler, Türkiye'ye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı fonlarının koşullara bağlanması ve gerekli ilerleme kaydedilmezse askıya alınmasına ilişkin öneriyi reddetti.
Avrupa Parlamentosu üyeleri, Hristiyan Demokrat grubunun Türkiye'ye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı fonlarının koşullara bağlanması ve gerekli ilerleme kaydedilmezse askıya alınmasına ilişkin önerisini reddetti.
BÜYÜK ÇOĞUNLUK KARŞI ÇIKTI
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Bugün AP, Türkiye'ye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının askıya alınmasına büyük çoğunlukla karşı çıktı." açıklamasında bulundu.
AP Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Sergey Lagodinsky ise "İyi bir mücadele verdik. AP Türkiye Raportörü ile benzer düşünceye sahip parlamenterlerle birlikte Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının askıya alınmasını savunan öneriyi reddetmeyi başardık. Türk sivil toplumunun mevcut ikili gerginliklerden etkilenmeyeceğini bilmek memnun edici." ifadesini kullandı.
Hristiyan Demokrat (EPP), Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'ndaki "2018 AB Genel Bütçe Uygulamalarının Onanması" oturumunda değişiklik önerisinde bulundu.
EPP, 2018 bütçesiyle ilgili oylamaya sunduğu değişiklik önerisinde Türkiye'ye IPA fon aktarımının hukukun üstünlüğü ve yönetişim alanlarında reform yapılması şartına bağlanmasını, gerekli ilerleme kaydedilmezse IPA fonlarının askıya alınmasını talep etti ancak Sanchez ve Lagodinsky'nin yanı sıra AP içindeki diğer siyasi gruplarda Türkiye'nin üyelik süreciyle bağlantılı olan IPA fonlarının devamını destekleyen AP üyelerinin karşı oy kullanmasıyla söz konusu değişiklik önerisi kabul edilmedi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hırvat polisi müslüman mültecilerin kafasına haç çizdi
- "CHP politikalarının mahkumu olursunuz"
- Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
- Millet ittifakında neler oluyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar
- El Bab'da bombalı terör saldırısı
- İçişleri Bakanı Soylu'dan Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ne ziyaret
- Türkiye'den 'Çin uçağı' yalanına tepki
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 Mayıs Eczacılar Günü paylaşımı
- Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' telefonu
- "80 ülkeye yardım ettik"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu