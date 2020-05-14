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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

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