Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 Mayıs Eczacılar Günü paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 14 Mayıs Eczacılar Günü paylaşımı yaptı. Bakan Koca paylaşımında, ''Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı “ecza” ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 14 Mayıs Eczacılar Günü paylaşımı yaptı. Bakan Koca paylaşımında, ''Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı "ecza" ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN'' ifadelerini kullandı.
Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı "ecza" ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN pic.twitter.com/4q2vgVeuyC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 14, 2020
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