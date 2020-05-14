14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Soylu'dan Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ne ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu'dan Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ne ziyaret

, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Merkezi'ni (SATEM) ziyaret etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
ABONE OL
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN SANAL TAKTİK EĞİTİM MERKEZİ'NE ZİYARET

Bakan Soylu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada sadece 3 ülkede olan sanal operasyon merkezindeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi. Daima hazır." ifadelerini kullandı.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA