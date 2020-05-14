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Japon medyasından Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadele en başarılı ülke

'nin salgına karşı geliştirdiği kendi yöntemi dünyada konuşulmaya devam ederken, medyası 'dan sonra 'nın yayın kuruluşu Prime, Türkiye'nin ile ilgili mücadelesine ilişkin haber yayınladı. kanalının haberinde, Prof. 'ın 'Türkiye yatağı anlamında bir açık bulunmamakta. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ventilatör anlamında da oldukça rahatız' ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE EN BAŞARILI ÜLKE

'nin salgına karşı geliştirdiği kendi yöntemi dünyada konuşulmaya devam ederken, medyası 'dan sonra 'nın yayın kuruluşu Prime, Türkiye'nin ile ilgili mücadelesine ilişkin haber yayınladı.

Kanalın haberinde Türkiye koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak gösteriliyor. Japon kanalı haberinde, Türkiye'de uygulanan tedavi, kademeli yasaklar, dağıtılan bedava maskeler ve yaşlılara ulaştırılan yardımlara geniş yer ayırdı.

Japon medyasından Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadele en başarılı ülke JAPON MEDYASINDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER: KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE EN BAŞARILI ÜLKE

HASTANE HASTANE DOLAŞTILAR

Japonya'nın yayın kuruluşu FNN Prime ekipleri hastane hastane dolaşarak Türkiye'deki sağlık sistemi ve salgınla mücadeleyi yerinde inceledi. kanalının haberinde, Prof. 'ın 'Türkiye yoğun bakım yatağı anlamında bir açık bulunmamakta. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ventilatör anlamında da oldukça rahatız' ifadelerine yer verildi.

Dünya genelinde yaşanan sağlık sistemindeki sorunlara karşın Türkiye'nin tıbbi anlamda sorun yaşamadığı belirtilen haberde aynı zamanda Türk vatandaşlarının görüşleri de yer aldı.

Türkiye'de tedavisi gören Japon bir kadın da, 'Japonya'da koronavirüs testi yaptırmak kolay değil, Türkiye'de biraz öksürüğü olan bir kişi de teste gelebiliyor' diye konuştu.

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